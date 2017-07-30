بالصور.. محافظ أسيوط يعتمد المخطط التفصيلي لـ3 مدن

أسيوط - أسامة صديق:​

اعتمد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد،​المخطط التفصيلي لـ3 مدن هي "ساحل سليم، البداري، والغنايم"، بحضور مسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أهمية هذه المخططات التفصيلية في إعداد خطوط تنظيم تصدر إثرها تراخيص البناء، ويجري إعداد مشروعات التقسيم، لمنع البناء العشوائي أو المخالف بهذه المدن.

من جانبه أوضح المهندس محمد عبد الجليل،​سكرتير عام محافظة أسيوط،​أن إعداد المخططات جرى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة أسيوط، بالتنسيق مع رؤساء المراكز التابعة لهم المدن التي أعدت المخططات التفصيلية لها، بالإضافة إلى الإدارات الهندسية بهذه المراكز.

وقالت إيمان على محمود، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بمحافظة أسيوط، إن المخططات توضح كل استعمالات الوضع الراهن والخدمات المقترحة لسنة الهدف المحددة للمخططات، وهي 2027 والتي وردت بالمخططات الإستراتيجية المعتمدة، ومنها المشروعات الخدمية مثل "التعليم، الصحة، مراكز الشباب، وقصور الثقافة" بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية.

وأضافت إيمان أن مساحة الحيز العمراني لمدينة الغنايم بلغ 683 فدانًا، ولمدينة ساحل سليم بلغ 329 فدانًا، كما بلغ الحيز العمراني لمدينة البداري 345 فدانًا.

وأشارت مدير إدارة التخطيط العمراني​إلى موافاة وزير التنمية المحلية بهذه المخططات، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، للموافقة عليها بديلًا عن المجالس الشعبية المحلية.