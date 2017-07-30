شيخ الأزهر يرأس الجلسة العاجلة لمجلس حكماء المسلمين بأبوظبي غدًا

كتب- محمود مصطفى:

يرأس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، غدا الاثنين، الاجتماع العاجل لمجلس حكماء المسلمين، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويتكون مجلس حكماء المسلمين من عدد من علماء الأمة الإسلامية وخبرائها، للمساهمة في كسر حدة الاضطراب والاحتراب التي سادت مجتمعات كثيرة، والحد من استباحة حرمة الأنفس والأعراض والأموال.

ويبحث الاجتماع، ُسبل وقف انتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد المسجد الأقصى المبارك، والإجراءات الاستفزازية التي اتخذتها قوات الاحتلال بحق المصلين في المسجد الأقصى والاعتداءات الوحشية عليهم وعلى حرمة القدس الشريف.

ودعا شيخ الأزهر، مجلس حكماء المسلمين لاجتماع عاجل، لبحث الانتهاكات الصهيونية ضد المسجد الأقصى.

من جانبه، قال الدكتور علي النعيمي، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، إن الاجتماع يأتي في إطار إدراك المجلس لدوره المهم في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتأكيدا على المكانتين الدينية والروحية التي يحظى بها المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف لدى العرب والمسلمين حول العالم.

وأشاد النعيمي في بيان له، بالنهج السلمي والعقلاني الذي انتهجته القيادات الدينية للأقصى لدعم وحدة الصف الفلسطيني، مما شكل ضغطا على كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأتاح للقادة العرب مخاطبة العالم بكل قوة وخاصة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتي أسهمت فيها جهود كل من مصر، والأردن، والإمارات.