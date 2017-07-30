أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يرأس الجلسة العاجلة لمجلس حكماء المسلمين بأبوظبي غدًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يرأس الجلسة العاجلة لمجلس حكماء المسلمين بأبوظبي غدًا

12:02 م الأحد 30 يوليو 2017

شيخ الأزهر يرأس الجلسة العاجلة لمجلس حكماء المسلمين بأبوظبي غدًا

كتب- محمود مصطفى:

يرأس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، غدا الاثنين، الاجتماع العاجل لمجلس حكماء المسلمين، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويتكون مجلس حكماء المسلمين من عدد من علماء الأمة الإسلامية وخبرائها، للمساهمة في كسر حدة الاضطراب والاحتراب التي سادت مجتمعات كثيرة، والحد من استباحة حرمة الأنفس والأعراض والأموال.

ويبحث الاجتماع، ُسبل وقف انتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد المسجد الأقصى المبارك، والإجراءات الاستفزازية التي اتخذتها قوات الاحتلال بحق المصلين في المسجد الأقصى والاعتداءات الوحشية عليهم وعلى حرمة القدس الشريف.

ودعا شيخ الأزهر، مجلس حكماء المسلمين لاجتماع عاجل، لبحث الانتهاكات الصهيونية ضد المسجد الأقصى.

من جانبه، قال الدكتور علي النعيمي، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، إن الاجتماع يأتي في إطار إدراك المجلس لدوره المهم في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتأكيدا على المكانتين الدينية والروحية التي يحظى بها المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف لدى العرب والمسلمين حول العالم.

وأشاد النعيمي في بيان له، بالنهج السلمي والعقلاني الذي انتهجته القيادات الدينية للأقصى لدعم وحدة الصف الفلسطيني، مما شكل ضغطا على كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأتاح للقادة العرب مخاطبة العالم بكل قوة وخاصة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتي أسهمت فيها جهود كل من ، والأردن، والإمارات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. تعلن اطلاق الاستراتيجية السكانية "المنضبطة"

    أخبار

  • الإثنين.. "الطيب" يرأس الجلسة العاجلة لمجلس حكماء المسلمين

    أخبار

  • شيخ الأزهر يقرر إرسال قافلة طبية لمحافظة جنوب سيناء

    أخبار

  • أمين مجمع الملك فهد يهدي شيخ الأزهر نسخة خاصة من المصحف الشريف

    أخبار

إعلان

77cd1cad42.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية