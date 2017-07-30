بالصور- تفاصيل مشروع "سكن مصر".. وسحب الكراسات 15 أغسطس

كتبت- ندى الخولي:

كشف مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل مشروع "سكن مصر"، للإسكان المتميز، الذي من المقرر سحب كراسات الشروط الخاصة به ابتداءً من 15 أغسطس المقبل.

وفيما يخص شروط الحجز، قال الوزير، منها: إتمام المتقدم للحصول على الوحدة سن 21 عاماً عند التقدم، وعدم سابقة حصوله على وحدة سكنية، أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو قطعة أرض من الوزارة، كما أنه لا يحق للأسرة "الزوج والزوجة والأبناء القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة.

وأوضح مدبولي أنه فيما يخص أسلوب السداد، فإنه سيتم سداد نسبة 10% من الثمن الإجمالى للوحدة كدفعة جدية الحجز، و 10% عند التخصيص، بعد الفوز بالقرعة العلنية، يتبعها سداد أقساط ربع سنوية بواقع 10 آلاف جنيه للقسط، ولمدة عام ونصف العام.

وأوضح الوزير أنه عند الاستلام يتم سداد نسبة 10%، بينما يتم سداد باقي المبلغ وفقاً لطريقتي/ بديلي سداد وهما: البديل الأول: سداد باقي المبلغ على 5 سنوات بدون فوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبديل الثاني: سداد المبلغ المتبقي على 15 عامًا بنظام التمويل العقاري بفائدة تقدر بنحو 8.5% مع البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى.

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على سرعة تنفيذ هذا المحور، الذي يلبي مطالب شريحة كبيرة من المواطنين، وعلى الرغم من أن سحب كراسات شروط الحجز سيبدأ منتصف الشهر المقبل، فهناك مواقع عمل يتم بها صب سقف الدور الثاني حالياً.

وقال الوزير: ضمن محور "سكن مصر" للإسكان المتميز، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 40 ألف وحدة سكنية بمساحة 115 م2 للوحدة، وبنماذج معمارية مميزة، وذات واجهات حديثة، كما سيحاط المشروع بسياج شجرى لتوفير الخصوصية، إضافة إلى تسهيلات مميزة في السداد وبأسعار تنافسية، والوحدات يتم تنفيذها في 6 مدن جديدة، هي: القاهرة الجديدة، وبها نحو 18 ألف وحدة، و6 أكتوبر وبها نحو 15 ألف وحدة، ودمياط الجديدة بعدد حوالي 2000 وحدة، والعبور وبها نحو 3 آلاف وحدة، والمنيا الجديدة، وبدر بعدد حوالي ألف وحدة بكل منهما.

وأوضح مدبولي أنه في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمراينة الجديدة، إلى توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين، واستكمالاً لمحاور الإسكان العديدة التى عملت الهيئة على توفيرها مؤخراً (فيما يخص الوحدات السكنية) بداية من محور الإسكان الاجتماعى وإنتهاءً بمحور إسكان "دار مصر" والوحدات المطروحة ضمن مشروعات سكنية فاخرة، تبدأ الوزارة فى تنفيذ مشروع "سكن مصر" كمحور جديد يتناسب واحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، وبأسعار تنافسية، وتشطيبات مميزة.