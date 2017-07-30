وجهك ممتلئ؟ تعرفي على أسرار تنحيفه بـ "الكونتور"

كتبت- هاجر حاتم:

لم يعد هناك مستحيلًا مع مستحضرات التجميل، حيث أصبح بإمكان النساء تغيير شكلهن حسب ما تريد، أو بإمكانها أن تصبح شبيهة لنجمتها المفضلة، حتى صاحبات الوجه الممتلئ بإمكانها تنحيف وجهها.

لهذا نصحت خبيرة الماكياج هبه حاتم صاحبات الوجه الممتلئ باختيار لون كريم الأساس المناسب لبشرتهن، بحيث لا تختار درجة فاتحة عن بشرتها، حتى وإن كانت سمراء، لأن ذلك يجعل الماكياج يبدو غير طبيعيًا.

وأشارت حاتم لـ "مصراوي" إلى أنه عند تنحيف الوجه يفضل عمل تحديد للوجنتين بواسطة كريم أساس يكون أغمق مما استخدمته لبشرتها ككل، ويتم رفعه نحو الاعلى بحركة تصاعدية.

ويتم وضع هذه الدرجة أيضًا على الذقن إلى أسفل، وفي حالة الجبهة العريضة يتم وضع ذات الدرجة غامقة في الاطراف، ويتم وضع "هاي لايت" في المنتصف.

كما أضافت حاتم أن اعتماد الدرجات البرونزية في "البلاشر" للوجه الممتلئ هو حيلة بسيطة تجعل الوجه يبدو أنحف أيضًا.