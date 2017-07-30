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الحوثيون يعلنون مقتل 12 إماراتيًا إثر استهداف بارجة قبالة السواحل اليمنية

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مصراوي Masrawy

الحوثيون يعلنون مقتل 12 إماراتيًا إثر استهداف بارجة قبالة السواحل اليمنية

11:39 ص الأحد 30 يوليه 2017

الحوثيون يعلنون مقتل 12 إماراتيًا إثر استهداف بارجة قبالة السواحل اليمنية

صنعاء - ( د ب أ):

أفادت جماعة أنصار الله الحوثية في اليوم الأحد، بمقتل 12 إماراتيا وجرح 23 آخرين، في حصيلة أولية لاستهداف البارجة العسكرية الإمارتية قبالة سواحل المخا غرب اليمن .

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر عسكري موال لهم قوله، "إنه تم استهداف برج القيادة في البارجة حيث كان يتواجد الإماراتيون وقد تم نقلهم إلى ميناء عصب الإريتري عبر طائرات نقل".

وأضاف المصدر أن البارجة لم تكن قد أفرغت حمولتها الكبيرة من الأسلحة والذخائر المختلفة، مشيراً إلى أن "انفجارا هائلا حدث في البارجة بعد استهدافها تلته انفجارات متتالية للذخائر وبشكل مهول واستمر الحريق داخلها إلى الساعة الثامنة والنصف مساء وذلك بعد أن قامت الطائرات بإخماد الحريق".

واوضح المصدر، "أن كاسحة ألغام كانت بالقرب من البارجة تعرضت لأضرار ، وأن السفينة لا تزال في رصيف الميناء حتى الآن وقد خرجت عن الجاهزية".

ولم تصدر الامارتية اي تصريح تؤكد فيه سقوط خسائر مادية وبشرية إثر استهداف البارجة.

وكان التحالف العربي قد أعلنت يوم أمس السبت، في بيان نشرته الوكالة الرسمية "واس" إن"مسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم استهدفوا ميناء المخا، بقارب مسير ومفخخ بالمتفجرات، دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية".

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