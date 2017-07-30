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التعليم العالي: إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات غدًا

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مصراوي Masrawy

التعليم العالي: إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات غدًا

11:49 ص الأحد 30 يوليو 2017

التعليم العالي: إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات غدًا

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور عادل عبد الغفار، مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إعلان نتائج المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، غدًا الاثنين خلال مؤتمر صحفي بالوزارة.

وأضاف عبد الغفار، في تصريح لـ "مصراوي"، الأحد، إنه بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية سيتم فتح باب التسجيل بالمرحلة الثالثة، مرجحاً أن تكون بداية المرحلة الجديدة الثلاثاء المقبل، حيث يتم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وتابع المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي: "تسجيل الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 50% سيستمر إلى نهاية امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة".

وأضاف عبد الغفار: "كما سيتم فتح باب التحويلات بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، طبقا لنسبة الـ 10% التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات".

وكانت أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، انطلقت الثلاثاء الماضي، بحد أدنى 79.02% للشعبة العلمية، وحد أدنى 70.7% للشعبة الأدبية، بإجمالي 153227 الشعبتين طالبًا وطالبة.

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مصراوي Masrawy

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