«سكوب» مرشح لتدريب الزمالك

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دخل التشيكي ميروسلاف سكوب، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني للشباب الذي شارك في مونديال 2009، دائرة المرشحين لتولي تدريب الزمالك، خلفاً للبرتغالي أوجوستو إيناسيو، الذي فسخ تعاقده مع النادي منذ أيام قليلة.

ومن المنتظر أن يبدأ مسؤلي القلعة البيضاء المفاوضات مع المدرب التشيكي، خلال الساعات القليلة القادمة، لتحديد طلباته لتولي قيادة الفريق في الموسم الجديد.

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ويتولى سكوب حاليًا تدريب المنتخب البحريني، في تعاقد يستمر لمدة عامين، بدأ منذ يوليو العام الماضي.

الجدير بالذكر أن سكوب لم يحقق أي إنجازات على مستوى الأندية التي تولى تدريبها، وأفضل إنجاز حققه كان مع منتخب الشباب التشيكي، حيث وصل معه لنهائي مونديال 2007 للشباب.