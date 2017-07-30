وزير الصحة: الاهتمام بالقضية السكانية تراجع منذ 2005.. والاقتصاد يدفع الثمن

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن الاهتمام بالقضية السكانية بدأ منذ عام 1995، وجنت مصر ثمار ذلك في عام 2005، ومنذ هذا الحين بدأ الاهتمام في التراجع، ويدفع الاقتصاد المصري الثمن حالياً.

جاء ذلك في كلمته ضمن احتفالية وزارة الصحة باليوم القومي للسكان، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير التنمية المحلية هشام الشريف، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، فضلًا عن مفتي الجمهورية شوقي علام، ووكيل الأزهر عباس شومان، ووكيل عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية.

وأضاف راضي: "اعتبر مؤتمر الشباب بمثابة إعادة إطلاق الاهتمام بقضية النمو السكاني، حيث أطلقنا إعادة الاهتمام بالقضية في مؤتمر الشباب بالإسكندرية أمام الرئيس، وبعد 6 أيام فقط نُعيد انطلاقة هذه القضية بحضور هذه الكوكبة من الوزراء ورجال الدين والنواب وكلهم لهم دور إيجابي خاصة وزارة الأوقاف ورجال الدين الذين لهم رسالة كبيرة، وكذلك وزارة التنمية المحلية المسؤولة عن تفعيل هذا الدور بالمحافظات، ومجلس النواب الذي يساعدنا في إعداد التشريعات المطلوبة".

وطالب وزير الصحة، المجلس القومي للسكان وقطاع تنظيم الأسرة، بوضع جدول زمني ومخطط للعمل على تطبيق استراتيجية علمية للنمو السكاني، مضيفًا: "يالا نشتغل".