مقرر "القومي للسكان": الخطط السابقة للقضية السكانية لم تتضمن سياسات محددة

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان بوزارة الصحة، أن هناك دفعة حكومية كبيرة خلال الفترة الماضية للاهتمام بالقضية السكانية في مصر.

جاء ذلك في كلمته ضمن احتفالية وزارة الصحة باليوم القومي للسكان، بحضور وزير الصحة أحمد عماد، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير التنمية المحلية هشام الشريف، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، فضلًا عن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ووكيل الأزهر عباس شومان، ووكيل عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية.

وأضاف توفيق: "بدأنا التفكير بطريقة علمية للتوصل لحلول لعلاج القضية السكانية في مصر، والخطط السابقة لم تتضمن سياسة سكانية محددة في مصر، ولم تتضمن مؤشرات محددة، ولا توجد تحديد للمسؤوليات والأهداف، كما أن الميزانية لم تكن موجودة في كثير من الأحيان، وكانت قضية ثانوية".

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان إلى وضع خطط سكانية تناسب كل محافظة على حدة، مؤكدًا أن وزارة الصحة على وشك الانتهاء منها.

ووجه توفيق الشكر لوزير الصحة لمتابعته ملف القضية السكانية، فيما علق الدكتور أحمد عماد قائلًا: "للأمانة؛ الذي يحركنا في هذا الملف بنفسه وشخصه الرئيس عبد الفتاح السيسي".