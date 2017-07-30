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رئيس "تنظيم الأسرة": نجحنا في تقليص عدد المواليد بنحو 80 ألف طفل خلال 2016

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مصراوي Masrawy

رئيس "تنظيم الأسرة": نجحنا في تقليص عدد المواليد بنحو 80 ألف طفل خلال 2016

11:23 ص الأحد 30 يوليو 2017

وزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن تضع القضية السكانية على رأس أجندتها خلال الفترة الماضية، وتهدف لتطبيق الاستراتيجية المنضبطة للسكان.

جاء ذلك خلال كلمتها ضمن احتفالية وزارة الصحة باليوم القومي للسكان، بحضور وزير الصحة أحمد عماد، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير التنمية المحلية هشام الشريف، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، فضلًا عن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ووكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، ووكيل عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية.

وأضافت رئيس قطاع السكان أن عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة بلغت عددها 5832 عيادة ثابتة ومتنقلة منها 1104 عيادة في المناطق الحضرية و4263 في المناطق الريفية، مؤكدة أن أنواع وسائل تنظيم الأسرة التي توفرها وزارة الصحة لا تقل جودة وفاعلية علي التي تباع بالصيدليات الخارجية.

وتابعت: "استطعنا تقليص عدد المواليد بنحو 80 ألف مولود، ووصلنا لمليون و200 زيارة جديدة بوحدات تنظيم الأسرة، ونسير على الاتجاه الصحيح".

وأشارت عبد المجيد، إلى لوجود خطة مع المحافظين بتحديد الأماكن المحرومة لإرسال قافلتين في الشهر "تنظيم الأسرة - خدمات علاجية - محو أمية" ولا تركز فقط على تنظيم الأسرة، بل بها جانب تنموي بجانب الجانب الصحي، مضيفة: "وسائل تنظيم الأسرة متعددة بها طويلة المفعول وقصيرة المدى، ولأول مرة يتم افتتاح مصنع صناعة الوسائل الهرمونية على أحدث الوسائل العالمية تابع لشركة أكديما وسيخدم والمنطقة العربية وإفريقيا".

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