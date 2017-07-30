الحبس عامين لمنتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية

كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم الأحد، بحبس (محمد . إ . ع . )، منتحل صفة "مستشار الرئيس للأمن"، عامين؛ لقيامه بالنصب على أطباء وإيهامهم بإنشاء الأكاديمية الكندية للتدريب.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على "محمد . إ . ع ."في القضية رقم 5111لسنة 2017، لانتحاله صفة مستشار بإحدى الجهات السيادية وشخصيات أخرى بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، بعد معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها انتشار ظاهرة تزوير العديد من المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد وترويجها.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير المكثفة والميدانية عن أن مرتكب الوقائع مقيم بالجيزة، وسبق اتهامه في 4 قضايا نصب وتبديد وأموال عامة.

وانتحل المذكور صفات "مستشار بإحدى الجهات السيادية -أستاذ دكتور ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بإحدى الجامعات الدولية بالقاهرة -عضو منظمة التعليم الدولي - رئيس مجلس إدارة جامعة دولية بالقاهرة".

وحضر العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية بالصفات المنتحلة واستغلها في الإيقاع بضحاياه من خلال إيهامهم بقدرته الوظيفية على إنهاء مصالحهم الشخصية وتعيينهم وأقاربهم بالعديد من الوظائف الحكومية، وبدأ في توسيع نشاطه الإجرامي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم.

وتم إعداد عدة أكمنة بالمناطق التي يتردد عليها المتهم وأسفرت عن القبض عليه بدائرة قسم شرطة العجوزة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات، وتم حبسه وإحالته لمحكمة جنح العجوزة التي أصدرت حكمها المتقدم بحبسه عامين.