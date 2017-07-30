الإحصاء: زيادة الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والإستثماري خلال 2016

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري بلغ 14045 أجنبيا من مختلف الجنسيات عام 2016 ، مقابل 13896 أجنبيًا عام 2015، بنسبة زيادة قدرها1.1%، كما بلغ عدد الأجانب الذين يعملون فى مصر لأول مرة 5736 أجنبيًا بنسبة 40.8%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 8309 أجانب بنسبة 59.2%عام 2016 .

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري فى مصر عام 2016، والتى أصدرها اليوم، الأحد، أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية "غير العربية"يمثلون العدد الأكبر، حيث بلغ 5049 أجنبيا بنسبة 35.9% معظمهم من الهند بعدد 1482 أجنبى، بنسبة 29.4% ،وبنجلاديش1247أجنبيا بنسبة 24.7%) ، تليها الدول الأوروبية بعدد 4095 أجنيا بنسبة29.2 % ، معظمهم من إنجلترا بعدد 792 أجنيا بنسبة 19.3%، وإيطاليا بعدد 565 أجنبيًا بنسبة 13.8%، خلال عام 2016.

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وأشار جهاز الإحصاء إلى أن الأجانب من الدول العربية عددهم 3454 أجنبى بنسبة 24.6 % (معظمهم من فلسطين بعدد 1728 أجنبيًا بنسبة 50 % وسوريا بعدد 755 أجنبى بنسبة 21.9 %)، ودول الأمريكتين واستراليا بعدد 1131 أجنبى 8.1% معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 577 أجنبيا بنسبة 51.0 % وكندا بعدد 224 أجنبي بنسبة 19.8%.

ولفت الجهاز إلى أن الدول الإفريقية ( غير العربية ) تمثل أقل الأعداد حيث بلغ 188 أجنبي بنسبة 1.3% من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2016.