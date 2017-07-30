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«البنك الدولي» يختار مصر نموذج للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمي

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«البنك الدولي» يختار مصر نموذج للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمي «البنك الدولي» يختار مصر نموذج للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمي

التحرير

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قامت مجموعة البنك الدولي باختيار ، والصين، والمكسيك كدول نموذجية للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمي التي أطلقها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (إيتو)، والمبادرة العالمية الجديدة للشمول المالي بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI)، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وتستعين المبادرة، الممتدة لثلاثة أعوام، بمساري عمل أحدهما تشغيلي والآخر معرفي وهما مكملين لبعضهم البعض بهدف تحسين قدرة المواطنين على الوصول والتعامل مع الخدمات المالية، بجانب الاستمرار في البحث وتطوير التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة لثلاثة قطاعات رئيسية مرتبطة بالتمويل الرقمي وهم: أمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثقة في الخدمات المالية الرقمية، وجود هوية رقمية للخدمات المالية، وتقبل المؤسسات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر وعملائهم لنظام المدفوعات الإلكترونية واستخدامه.

وستوفر مجموعة البنك الدولي، خلال الثلاث سنوات، للدول الثلاث المساعدة التقنية اللازمة المتعلقة بالشمول المالي خاصة المرتبطة بالجوانب القانونية والتنظيمية، وستعقد أول ندوة، ضمن ثلاث ندوات سنوية أخرى، لمناقشة نتائج وتوصيات المبادرة بالهند خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر هذا العام.

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وفي مايو الماضي أطلق البنك المركزي عدة مبادرات لدعم وترسيخ الشمول المالى منها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعريف موحد لتلك المشروعات ومنحها تسهيلات ائتمانية بنسبة 5% ومنح 10 مليارات جنيه على عدة شرائح لمنح تسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى المجال الصناعى والتصنيع الزراعى ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومبادرة التمويل العقارى بتمويلات تجاوزت 6 مليارات جنيه، لأن لها علاقة بشبكات الحماية الاجتماعية، وتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحمول ومبادرة الفروع الصغيرة للبنوك.

وتشير بيانات مجموعة البنك الدولي إلى أن مصر لديها القدرة على ضم أكثر من 44 مليون شخص، ووجدت هذه البيانات أن مصر لديها قوانين وأنظمة وتكنولوجيا معلومات واتصالات كافية.

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التحرير

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