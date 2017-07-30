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وزير الصحة لموظفي تنظيم الأسرة: يلا نشتغل مع بعض (فيديو)

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وزير الصحة لموظفي تنظيم الأسرة: يلا نشتغل مع بعض (فيديو) وزير الصحة لموظفي تنظيم الأسرة: يلا نشتغل مع بعض (فيديو)

التحرير

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ناشد وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين، جميع العاملين بالوزارة العمل في ملف تنظيم الأسرة، قائلا: "يلا نشتغل مع بعض".

أضاف عماد الدين، خلال الاحتفالية، التي تعقدها وزارة الصحة والسكان بمناسبة اليوم القومي للسكان، اليوم الأحد: "الرئيس عبد الفتاح شخصيا يتابع هذا الملف بجدية، فكل من يعمل في هذا الجهاز منوط به عمل تنفيذي بجدول وخطة زمنية محددة، لتحقق النهضة الاقتصادية".

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وتابع: "لن نرى الطمأنينة والسعادة في هذا الشعب دون التحكم في الزيادة السكانية الموجودة".

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التحرير

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