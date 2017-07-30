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بدء اجتماع وزراء خارجية «الدول الأربع» بالمنامة

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بدء اجتماع وزراء خارجية «الدول الأربع» بالمنامة بدء اجتماع وزراء خارجية «الدول الأربع» بالمنامة

التحرير

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بدأ صباح اليوم الأحد، بالعاصمة البحرينية المنامة، الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر: ، ومملكة البحرين، والمملكة العربية ، والإمارات، وذلك لمناقشة آخر التطورات بالملف القطري.

يأتي ذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول الذي عُقد في القاهرة، للتنسيق حول وقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والحد من تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

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والتقى وزراء الخارجية الأربع بالعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء أمس السبت، الذي أكد خلال اللقاء على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأربع في مكافحة الاٍرهاب والتطرف، حرصا على دعم الأمن والسلام في المنطقة، لافتا إلى ضرورة حماية المنطقة من سياسات دعم وتمويل الجماعات المتطرفة وإيواء الإرهابيين، التى تسببت في أزمات إنسانية خطيرة. 

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التحرير

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