الهجرة: الشباك الواحد للمصريين بالخارج يساعدهم على الاستثمار في بلدهم

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أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول تعاون مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، بشأن تفعيل آلية الشباك الواحد للمصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت مكرم، في تصريحات صحفية، على هامش توقيع بروتوكول التعاون، اليوم الأحد، أهمية إشراك المصريين في الخارج في المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، لافتة إلى أن المصريين بالخارج لديهم رغبة قوية فى الاستثمار في بلدهم: "المصري في الخارج مكنش عارف فين الطريق في ظل ما كانت أزمة الثقة بين المواطن والدولة تتباعد".

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وذكرت: "تفعيل آلية الشباك الواحد للمصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مساعدة لأبنائنا في الخارج اللي محوش فلوسه وعاوز يستثمر في بلده"، مشيدة باختيار وزارة الاستثمار للكوادر ذات الخبرة وصاحبة المهارات اللغوية ما يسهل التعامل مع المصريين في الخارج: "سعيدة إن أول شباك للمصريين في الخارج يكون في وزارة الاستثمار".

وأوضحت أن البروتوكول يأتي في ضوء سعى الوزارة لإصدار الكارت القنصلى للمصريين في الخارج الجاري تنفيذه مع وزارات مختلفة، مؤكدة أن البروتوكول يعكس مدى التنسيق والتعاون بين الحكومة: "هدفنا أن نثبت للمواطن في الخارج أن كل مؤسسات الدولة تعمل لخدمته".