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ننشر التفاصيل النهائية لمشروع «سكن مصر» وطرق الحجز.. (صور)

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل مشروع "سكن "، للإسكان المتميز، المقرر طرح كراسات الشروط الخاصة به ابتداء من 15 أغسطس المقبل.

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شروط الحجز

وفيما يخص شروط الحجز، قال مدبولي: «عدم حصول المتقدم للحجز على وحدة سكنية، أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو قطعة أرض من الوزارة، كما أنه لا يحق للأسرة -الزوج والزوجة والأبناء القصر- التقدم لحجز أكثر من وحدة، وألا يقل عمر الحاجز عن 21 عاما عند التقدم».

وتابع وزير الإسكان: "ضمن محور سكن مصر للإسكان المتميز، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 40 ألف وحدة سكنية بمساحة 115 مترا  للوحدة، وبنماذج معمارية مميزة، وذات واجهات حديثة، كما سيحاط المشروع بسياج شجرى لتوفير الخصوصية، إضافة إلى تسهيلات مميزة فى السداد وبأسعار تنافسية، والوحدات يتم تنفيذها فى 6 مدن جديدة، هى القاهرة الجديدة، وبها نحو 18 ألف وحدة، و6 أكتوبر وبها نحو 15 ألف وحدة، ودمياط الجديدة بعدد نحو 2000 وحدة، والعبور وبها نحو 3 آلاف وحدة، والمنيا الجديدة، وبدر بعدد نحو ألف وحدة بكل منهما.

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طريقة السداد

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه بخصوص طريقة السداد، فإنه سيتم سداد نسبة 10% من الثمن الإجمالى للوحدة كجدية حجز، و10% عند التخصيص، بعد الفوز بالقرعة العلنية، يتبعها سداد أقساط ربع سنوية بواقع 10 آلاف جنيه للقسط، ولمدة عام ونصف العام، وعند الاستلام يتم سداد نسبة 10%، بينما يتم سداد باقى المبلغ وفقاً لطريقتين وهما: الأولى: سداد باقى المبلغ على 5 سنوات دون فوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبديل الثانى: سداد المبلغ المتبقى على 15 عاما بنظام التمويل العقارى بفائدة تقدر بنحو 8.5% مع البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى.

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على سرعة تنفيذ هذا المحور، الذى يلبى مطالب شريحة كبيرة من المواطنين، فعلى الرغم من أن سحب كراسات شروط الحجز سيبدأ منتصف الشهر المقبل، فهناك مواقع عمل يتم بها صب سقف الدور الثانى حاليا.

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وقال الوزير إنه فى إطار سعى وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين، واستكمالاً لمحاور الإسكان العديدة التى عملت الهيئة على توفيرها مؤخرا (فيما يخص الوحدات السكنية) بداية من محور الإسكان الاجتماعى وانتهاءً بمحور إسكان "دار مصر" والوحدات المطروحة ضمن مشروعات سكنية فاخرة، تبدأ الوزارة فى تنفيذ مشروع "سكن مصر" كمحور جديد يتناسب واحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، وبأسعار تنافسية، وتشطيبات مميزة.

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