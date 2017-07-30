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التنمية المحلية: خريطة مصر المعلوماتية تعرضت لنكسة كبيرة (فيديو)

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التنمية المحلية: خريطة مصر المعلوماتية تعرضت لنكسة كبيرة (فيديو) التنمية المحلية: خريطة مصر المعلوماتية تعرضت لنكسة كبيرة (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الخريطة المعلوماتية لمصر تعرضت لنكسة معلوماتية كبيرة، مؤكدا أنهم يسعون لبناء بنية معلوماتية قوية في كل محافظة بمصر.

أضاف الشريف، خلال لقائه ببرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد: "البنية المعلوماتية أساس التقدم ولن نستطيع التحرك بدونها، وسيتم إنشاؤها بكل محافظة"، موضحا أن فساد المحليات المنتشر في  أسبابه الأخطاء التنظيمية والإدارية وعدم مكافأة المجتهد والمتميز.

وتابع: "في إطار برنامج التنمية المحلية سيتم الإسراع في التنمية وترسيخ العدالة الاجتماعية، لبناء حياة أفضل للمصريين وتقديم خدمات عصرية".

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وأشار الوزير إلى أنه يتعمد توجيه خطابات تقدير وتحية للمتميزين فى الإدارات المختلفة بمختلف المحافظات، لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدا أن قضية فساد واحدة تسيء إلى المجتمع بالكامل وهذا لا يليق بدولة مثل مصر. 

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التحرير

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