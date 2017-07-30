وزير النقل يكشف حقيقة إزالة المساجد المبنية على خطوط السكة الحديد

التحرير

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نفى الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، ما تردد عن عزم الوزارة وهيئة السكك الحديدية إزالة كل المساجد التى تم إنشاؤها على خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري.

وقال وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن الحديث عن هدم كل المساجد والزوايا "المبنية" بالقرب من السكة الحديد "غير صحيح"، لأن وزارة النقل لا تتعدى على بيوت الله التابعة لوزارة الأوقاف، لافتا إلى أن هناك فتوي رسمية بخصوص المساجد والزوايا التي تم بناؤها في مواضع خاطئة على خطوط السكك الحديدية، بشكل يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين أثناء مسير القطارات ويعرض حياتهم للخطر، والتي تتعارض مع أعمال مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديدية.

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وأضاف وزير النقل أن نص الفتوى الصادرة من دار الإفتاء تقول "إن المساجد الموقوفة التي تحققت وزارة الأوقاف من صحة وقفها يجوز إزالتها بشرط إنشاء مساجد غيرها كبدائل لها؛ تكون مساوية لها أو أكبر منها، اما بخصوص الزوايا والمصليات وما بني على أرض مغصوبة تابعة للسكة الحديد أو لغيرها فهذه يجوز إزالتها ولا يشترط استبدال غيرها بها".