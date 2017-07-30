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روسيا تحتفل بيوم البحرية بعرض عسكري

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مصراوي Masrawy

روسيا تحتفل بيوم البحرية بعرض عسكري

11:15 ص الأحد 30 يوليو 2017

روسيا تحتفل بيوم البحرية بعرض عسكري

روسيا تحتفل بيوم البحرية

سان بطرسبورج- (د ب أ):

تحتفل روسيا اليوم الأحد بيوم البحرية الروسية، من خلال عرض عسكري بحري ضخم تستضيفه مدينة سان بطرسبورج الروسية، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للانباء اليوم الاحد.

ويشارك في العرض البحري العسكري أكثر من 40 سفينة و غواصة عسكرية، بالإضافة الى طائرات عسكرية مختلفة تابعة للأسطول البحري الشمالي وأسطول البحر الأسود والبلطيق وسيشارك الى جانبهم أسطول بحر قزوين.

وسيبدأ العرض العسكري بكلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو ويستمر لمدة ساعة ونصف، ستقوم فيه الوحدات البحرية العسكرية المختلفة بالمرور في مجرى نهر نيفا في وسط بطرسبورج، التي تشهد هذا الحدث للمرة الأولى في تاريخ المدينة.

كما قامت سلطات المدينة بنشر شاشات عملاقة في مختلف أنحائها لكي يتسنى للمواطنين متابعة الحدث التاريخي.

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