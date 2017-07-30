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وزير التنمية المحلية: نستهدف الوصول لـ 156 مليون نسمة بحلول 2050

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: نستهدف الوصول لـ 156 مليون نسمة بحلول 2050

11:13 ص الأحد 30 يوليو 2017

وزير التنمية المحلية: نستهدف الوصول لـ 156 مليون نسمة بحلول 2050

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الحالية تسعى منذ توليها المسئولية للاهتمام بقضية السكان التي تؤثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.

جاء ذلك في كلمته ضمن احتفالية وزارة الصحة باليوم القومي للسكان، بحضور وزير الصحة أحمد عماد، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، فضلًا عن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ووكيل الأزهر عباس شومان، ووكيل عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية.

وأضاف الشريف، أن خطة الحكومة تشمل الوصول إلى 120 مليون مواطن بحلول عام 2030 و الوصول لـ 156 مليون مواطن بحلول عام 2050.

وأوضح أنه لولا الاهتمام بقضية السكان فلن تستطيع الدولة تنفيذ خططها للتطوير والتنمية المستهدفة، مشيرًا لوجود بنية معلوماتية متميزة بوزارة الصحة عن ملف السكان تشمل خريطة جغرافية وتوزيع المواليد والوفيات.

وتابع: "القضية السكانية من الملفات التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونسعى للقضاء أبرزها مثل الأمية وسيعلن عن ذلك قريبًا، وكذلك القضاء على الفقر".

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