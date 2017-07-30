6 ملامح من فوز برشلونة على ريال مدريد في «الكلاسيكو»

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تمكن برشلونة فجر اليوم من التغلب على ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو الودية التي أقيمت في ميامي بنتيجة 3-2، وهي المواجهة التي شهدت جميع فنون الكرة من الأهداف والمهارات والصراعات.

وبدورها استعرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية أبرز 5 ملامح من ذلك اللقاء في السطور التالية كالآتي:

1- جاريث بيل بحاجة إلى كريستيانو رونالدو

فشل النجم الويلزي في ترك بصمة واضحة في مواجهة اليوم، في الوقت الذي ظهر فيه ثلاثي برشلونة ميسي وسواريز ونيمار بمستوى طيب للغاية وكانوا جميعًا في الموعد.

فاللاعب البالغ من العمر 28 عامًا وجد إلى جانبه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما دون وجود نجم الفريق كريستيانو رونالدو الذي غاب عن الفترة التحضيرية في الولايات المتحدة للحصول على الراحة بعد مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال في كأس القارات.

وحصل بيل على فرصة ذهبية لإبهار الجماهير في الولايات المتحدة، إلا أنه خذل الجميع، ويبدو أنه بحاجة إلى وجود كريستيانو إلى جانبه للظهور بشكل أفضل في المباريات.

2- نيمار والحرب

بدأ نيمار مباراة أمس بصورة سيئة من خلال تلقيه العلاج في أول دقيقة عندما سقط على الأرض، على الرغم من عدم احتكاك أي لاعب معه، وذلك أثناء ترويضه للكرة ولم يكن في أرض الملعب عندما سجل ميسي هدف المباراة الأول.

ومن ثم دخل نيمار في احتكاكات ثنائية مع داني كارفخال في مناسبتين، وخرج نيمار تمامًا من أجواء المباراة مفضلًا التركيز على المشاجرة مع ظهير ريال مدريد الأيمن، الأمر الذي تجلى في دفعه خارج الملعب في إحدى اللقطات.

3- ميسي وعشق ريال مدريد

يعشق ليونيل ميسي مواجهة ريال مدريد، وكيف لا واللاعب الأرجنتيني هو الهداف التاريخي لمباريات الكلاسيكو ونجح في شهر أبريل الماضي في تسجيل هدفين في شباك الريال على ملعب البيرنابيو في الدوري واحتاج إلى 3 دقائق فقط لافتتاح التسجيل في مباراة اليوم ليرفع رصيده من الأهداف في شباك الريال إلى 24 هدفًا.

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4- الدفاعات الهشة لريال مدريد

يعرف عن تشكيلة ريال مدريد نزعتها الهجومية، ولكن من جديد عانى الريال بصورة كبيرة للغاية على الصعيد الدفاعي كما حدث في مباراة مانشستر سيتي السابقة.

وليس من الغريب أن يسجل برشلونة العديد من الأهداف، ولكن الغريب الأخطاء الساذجة التي وقع فيها مدافعو ريال مدريد، والتي تجلت في الهدف الثالث لبرشلونة والذي سجله المدافع جيرارد بيكيه عندما وجد نفسه بدون أي مراقبة في منطقة جزاء الريال.

5 تحضيرات زيدان

أعرب المدرب الفرنسي عقب انتهاء المباراة عن عدم اهتمامه بتلك الخسارة، مشيرًا إلى أن الهزائم تتسبب في الألم بكل تأكيد، ولكن ليس في تلك المباريات، مشيرًا إلى أن تحقيق النتائج ليس بالأمر المهم في المباريات التحضيرية، بينما يبقى الأهم هو التحضير جيدًا ليوم 8 أغسطس عند مواجهة مانشستر يونايتد في السوبر الأوروبي.

6- برشلونة بالعلامة الكاملة

نجح برشلونة في التتويج بكأس الأبطال الدولية من خلال الفوز في جميع مبارياته الثلاث، بينما أنهى ريال مدريد البطولة في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وحقق برشلونة الفوز على يوفنتوس 2-1 ومانشستر يونايتد 1-0 وريال مدريد 3-2، بينما خسر الريال 4-1 من مانشستر سيتي وبركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد.

وجاء ترتيب البطولة كالآتي: برشلونة 9 نقاط- مانشستر سيتي 6 نقاط- مانشستر يونايتد 5 نقاط- روما 4 نقاط- يوفنتوس 3 نقاط- توتنهام 3 نقاط- باريس سان جيرمان نقطتان- ريال مدريد نقطة وحيدة.