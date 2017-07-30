هل يلعب ألفيس دورًا في صفقة نيمار؟

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لا تزال وسائل الإعلام الأوروبية المختلفة، تتحدث عن الصفقة المنتظرة هذا الصيف، بضم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للاعب البرازيلي الدولي، نيمار، مهاجم فريق برشلونة الإسباني.

ولم يخرج اللاعب البرازيلي في أي وقت لينفي تلك الأنباء أو يؤكد رغبته في الاستمرار بصفوف النادي الكتالوني، في الوقت الذي خرج فيه أكثر من مسؤول بإدارة البارسا يؤكد بقاءه وعدم صحة تلك الشائعات.

جدير بالذكر أن نيمار انضم لصفوف برشلونة في صيف 2013 قادما من سانتوس البرازيلي، وتوج بكل الألقاب المختلفة مع الفريق، لكنه لم يحصل بعد على جائزة الكرة الذهبية التي تستهويه.

وذكرت بعض التقارير، أن البرازيلي داني ألفيس، المنضم حديثا للنادي الباريسي، يلعب دورا كبيرا في انضمام مواطنه وزميله السابق في برشلونة نيمار إلى فريق ملعب الأمراء.

لكن ألفيس، ذكر في تصريحات عقب مباراة كأس السوبر الفرنسي، أمس السبت "أتمنى أن يرحل نيمار لسان جيرمان، لا علاقة لي بقراره. إنه قرار مهم بالنسبة له وهذه قرارات الرجال".

وتابع "إنه أحد أصدقائي المقربين ودائما أود أن يكون بجواري، ولكن لا يمكنني التدخل في قراره".

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وفي رده على سؤال بشأن ما قد يفعله نيمار، أضاف ألفيس "ساعدته على الانضمام إلى برشلونة، لم أتخذ القرار نيابة عنه، ولكنني شرحت له الوضع في الفريق الكتالوني وقرر الانضمام بعد ذلك".

وواصل ألفيس "القرارات يتخذها الشجعان وأنا الأكثر شجاعة. قررت اللعب في برشلونة ويوفنتوس. يجب على نيمار الاختيار ليواصل التطور. فقط أود أن يكون صديقي سعيدا أينما كان، رغم أن هنا أفضل بكثير بالطبع".

وأضاف "أتحدث معه كل يوم، ولكن ليس في كرة القدم. أحاول تهدئته، في هذه الأوقات التي تسمع فيها أراء من كل حدب وصوب قد تصاب بالجنون. إنه قرار يجب أن يتخذ بهدوء وبناء على المصلحة الشخصية، لأن الأندية لا تفكر فيك إلا إذا لم تحقق النتائج المرجوة".

وختم حديثه بقوله "أنا مثال واضح على ذلك. أخبرت نيمار بضرورة أن يتحلى بالشجاعة، إنه عالم الشجعان".

أما رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، تحدث بلهجة صارمة بخصوص مستقبل نيمار، وشائعات رحيله التي تدوي في كل مكان صوب باريس سان جيرمان.

وصرح بارتوميو لشبكة (إسبن) الرياضية، عشية لقاء برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو ودي بميامي الأمريكية "نريد أن يبقى نيمار، ولكن هناك شروط جزائية، إذا أراد أن يرحل، فليدفع".

وأضاف "لم نتحدث معه، سنجلس معه عند العودة إلى برشلونة".