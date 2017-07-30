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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

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مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

11:01 ص الأحد 30 يوليو 2017

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله- أ ش أ:

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد 15 مواطنا فلسطينيا في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الاحتلال اعتقل من وصفهم بالمطلوبين لأجهزته الأمنية، وأنه تم تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال الشاب محمد معبد بعد اقتحام منزله في مدينة الدوحة، واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال، أطلق خلالها الجنود القنابل الغازية والصّوتية.. كما اقتحمت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال منزل الأسير المحرر عماد ردايدة ببلدة العبيدية شمال شرق بيت لحم، في وقت اندلعت فيه مواجهات مع الاحتلال ببلدة الخضر جنوب المحافظة.

من جانبها، قالت مصادر أمنية إنّ قوّة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت عددا من المنازل في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وسط عمليات تخريب وتحطيم لأثاثها.

وأشارت المصادر إلى عمليات اقتحام ومداهمة شنّتها قوّات الاحتلال في مدينة الخليل ويطا جنوب المحافظة، في الوقت الذي ما تزال فيه قوّات الاحتلال تحوّل سطح منزل المواطن يوسف الشحاتيت إلى ثكنة عسكرية في قرية خرسا جنوب دورا، إضافة إلى تحويل خزّان المياه في القرية إلى ثكنة عسكرية.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال المخيم، واعتقلت مواطنين وتعرضت للشرق بالحجارة وانتشرت في الشوارع والأزقة.

وقال مواطنون إن عدة آليات عسكرية داهمت المخيم واقتحمت منزلي المواطنين عبد الله السعدي وضياء سلامة وفتشتهما ونكلت بهما ونقلتهما إلى معسكر سالم.. وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال تعرضوا للرشق بالحجارة خلال عملية الاقتحام.

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