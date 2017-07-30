أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مدير أمن البحيرة الجديد: لست غريبًا على أهل المحافظة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير أمن البحيرة الجديد: لست غريبًا على أهل المحافظة

11:02 ص الأحد 30 يوليو 2017

مدير أمن البحيرة الجديد: لست غريبًا على أهل المحافظة

اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قال اللواء علاء الدين عبد الفتاح مصطفى، مدير أمن البحيرة الجديد، إنه ليس غريبًا عن محافظة البحيرة وأهلها، بعد أن سبق له العمل مأمورًا لقسم دمنهور، إبان أحداث ثورة 25 يناير، بخلاف أنه من مواليد محافظة الإسكندرية المجاورة.

وشدد مدير أمن البحيرة الجديد على ضرورة حسن معاملة المواطنين، ومشيرًا إلى أنه سيولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة أداء الخدمات للمواطن في القطاعات الشرطية المختلفة، مثل "المرور، الأحوال المدنية، أقسام الشرطة، سرعة الانتقال للبلاغات، وتقديم كافة الخدمات الأمنية للمواطنين".

وأشار إلى تكثيف الحملات الأمنية والمرورية، والعمل على إزالة كافة الإشغالات والتعديات على الطريق الزراعي والصحراوي، لتحقيق الانضباط بكافة أرجاء المحافظة التي تعد من أكبر محافظات مساحة.

وتدرج مصطفى، في عدد من المواقع الشرطية، منها مأمور قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، ومأمور قسم العامرية، ومأمور قسم شرطة دمنهور، ومساعد مدير أمن الإسكندرية الفرقة "ب"، ونائب مدير أمن مطروح.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدير أمن كفر الشيخ الجديد لـ"مصراوى": كرامة المواطن خط أحمر

    أخبار

  • إعلان الطوارئ في البحيرة بعد 300 بلاغ بتسريب غاز طبيعي بـ"حوش عيسى"

    أخبار

  • بالصور.. إيقاف أعمال البناء بـ 4 عقارات مخالفة في الإسكندرية

    أخبار

  • حكاية "لؤي".. أشهر من سأل الرئيس وصاحب "الثورة" بمستشفى أحرار الزقازيق

    أخبار

إعلان

8af6ba9abc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية