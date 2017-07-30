مدير أمن البحيرة الجديد: لست غريبًا على أهل المحافظة

البحيرة - أحمد نصرة:

قال اللواء علاء الدين عبد الفتاح مصطفى، مدير أمن البحيرة الجديد، إنه ليس غريبًا عن محافظة البحيرة وأهلها، بعد أن سبق له العمل مأمورًا لقسم دمنهور، إبان أحداث ثورة 25 يناير، بخلاف أنه من مواليد محافظة الإسكندرية المجاورة.

وشدد مدير أمن البحيرة الجديد على ضرورة حسن معاملة المواطنين، ومشيرًا إلى أنه سيولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة أداء الخدمات للمواطن في القطاعات الشرطية المختلفة، مثل "المرور، الأحوال المدنية، أقسام الشرطة، سرعة الانتقال للبلاغات، وتقديم كافة الخدمات الأمنية للمواطنين".

وأشار إلى تكثيف الحملات الأمنية والمرورية، والعمل على إزالة كافة الإشغالات والتعديات على الطريق الزراعي والصحراوي، لتحقيق الانضباط بكافة أرجاء المحافظة التي تعد من أكبر محافظات مصر مساحة.

وتدرج مصطفى، في عدد من المواقع الشرطية، منها مأمور قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، ومأمور قسم العامرية، ومأمور قسم شرطة دمنهور، ومساعد مدير أمن الإسكندرية الفرقة "ب"، ونائب مدير أمن مطروح.