جامعة بنها تتراجع للمركز السادس محليًا في تصنيف "ويبوميتركس"

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أظهرت نتيجة التنصيف الإسباني "ويبوميتركس"، تراجع جامعة بنها للمركز السادس في الترتيب على الجامعات المصرية الحكومية، وعددها 24 جامعة، وللمركز السابع على مستوى الجامعات المصرية.

وكشف التصنيف، الذي ظهرت نتائجه، مساء السبت، أن جامعة بنها جاءت بعد جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة وعين شمس وأسيوط، كما احتلت جامعة بنها المركز 21 ضمن 988 جامعة عربية، والمركز 22 على مستوى الجامعات الافريقية وعددها 1499 جامعة.

وجاءت الجامعة وفقًا لتصنيف "ويبوميتركس" في المركز 1854 على مستوى الجامعات العالمية، والتى يزيد عددها على أكثر من 24 ألف جامعة في العالم.

وكان التصنيف العالمي webometrics، الإسباني، أظهر في يناير 2016، حصول جامعة بنها على المركز الثالث على مستوي الجامعات المصرية الحكومية، بعد جامعتي القاهرة والمنصورة، وفي المركز الرابع على 63 جامعة حكومية وخاصة بعد القاهرة والأمريكية المنصورة.

كما حصلت جامعة بنها على المركز 11 عربيًا والـ 14 إفريقيًا والـ 1238 عالميا، ومتقدمة عن تصنيف يناير 2015 بمركز عربيًا، وبمركزين إفريقيًا، و181 مركزًا عالميًا.

وأكد الدكتور علي شمس الدين، رئيس الجامعة، إن تصنيف webometrics، أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية، إذ يغطي أكثر من 25 ألف جامعة على مستوى العالم، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي.