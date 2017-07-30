الجنايات تُصدر حكمها على متهمين بقضية "اقتحام قسم التبين" اليوم
الجنايات تُصدر حكمها على متهمين بقضية "اقتحام قسم التبين" اليوم
10:03 ص الأحد 30 يوليو 2017
محكمة الجنايات
كتب – محمود السعيد:
تُصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة كل من سيد عبد الفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم،
في الحكم الصادر ضدهما "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في القضية رقم 2267 لسنة 2013، المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم التبين".
كانت محكمة الجنايات بالدائرة نفسها قد عاقبت 21 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، و15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمت المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها عن الأضرار التي تسببوا في إتلافها.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، وقررت وضعهم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
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