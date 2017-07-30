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الجنايات تُصدر حكمها على متهمين بقضية "اقتحام قسم التبين" اليوم

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مصراوي Masrawy

الجنايات تُصدر حكمها على متهمين بقضية "اقتحام قسم التبين" اليوم

10:03 ص الأحد 30 يوليو 2017

محكمة الجنايات

كتب – محمود السعيد:

تُصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الأحد، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة كل من سيد عبد الفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم،

في الحكم الصادر ضدهما "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في القضية رقم 2267 لسنة 2013، المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم التبين".

كانت محكمة الجنايات بالدائرة نفسها قد عاقبت 21 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، و15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمت المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها عن الأضرار التي تسببوا في إتلافها.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، وقررت وضعهم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

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