أهالي المريوطية يستغيثون بالحكومة: ارحمونا من الزبالة (فيديو)

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رصد برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc"، استغاثة المواطنين في منطقة المريوطية بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تراكم تلال من القمامة على الطريق العام.

وقال مواطن، خلال لقائه بالقناة، اليوم الأحد: "الزبالة بتتشال الصبح في نفس اليوم بليل بنلاقيها تاني بقيت جبال، عمال النظافة شغالين ليل نهار بس مفيش رقابة".

وتابع آخر: "في بلاعات مفتوحة على نفس الطريق، الأطفال والتكاتك بتقع فيها، وجبال القمامة أمراض بتهدد حياة كل الأهالي في المنطقة".

واستكمل آخر: "الحكومة مش مهتمة بالمنطقة، وبسبب أكوام القمامة في حوادث كتير بتحصل على الدائري".

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وناشد المواطنون حكومة شريف إسماعيل: "ارحمونا من الزبالة"، ورد الإعلامي رامي رضوان، على هذا التقرير: "ده كلام ميرضيش ربنا أبدا".