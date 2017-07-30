أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أهالي المريوطية يستغيثون بالحكومة: ارحمونا من الزبالة (فيديو)

Google+ Print
أهالي المريوطية يستغيثون بالحكومة: ارحمونا من الزبالة (فيديو) أهالي المريوطية يستغيثون بالحكومة: ارحمونا من الزبالة (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رصد برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة ""، استغاثة المواطنين في منطقة المريوطية بالرئيس عبد الفتاح ، بعد تراكم تلال من القمامة على الطريق العام.

وقال مواطن، خلال لقائه بالقناة، اليوم الأحد: "الزبالة بتتشال الصبح في نفس اليوم بليل بنلاقيها تاني بقيت جبال، عمال النظافة شغالين ليل نهار بس مفيش رقابة".

وتابع آخر: "في بلاعات مفتوحة على نفس الطريق، الأطفال والتكاتك بتقع فيها، وجبال القمامة أمراض بتهدد حياة كل الأهالي في المنطقة".

واستكمل آخر: " مش مهتمة بالمنطقة، وبسبب أكوام القمامة في كتير بتحصل على الدائري".

شاهد أيضا

وناشد المواطنون حكومة شريف إسماعيل: "ارحمونا من الزبالة"، ورد الإعلامي رامي رضوان، على هذا التقرير: "ده كلام ميرضيش ربنا أبدا".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه"

مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه"

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)