مدير أمن القليوبية: دحر الإرهاب وحسن معاملة المواطن على رأس أولوياتي

التحرير

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أكد اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية الجديد، أن القضاء على كافة البؤر الإجرامية في جميع مراكز المحافظة على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مدير الأمن في تصريحات لـ" التحرير" اليوم الأحد، أنه فور وصوله مكتبه سيعمل على وضع خطط أمنية محكمة لضبط الشارع القليوبي والارتقاء بالمنظومة الأمنية والتأكيد على حسن التعامل مع المواطنين.

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كان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اعتمد حركة التنقلات السنوية للقيادات الأمنية وشملت تعيين اللواء محمد توفيق حمزاوي مديرًا لأمن القليوبية خلفًا للواء أنور سعيد.