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إخماد حريق بمصنع صباغة في العاشر من رمضان

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إخماد حريق بمصنع صباغة في العاشر من رمضان إخماد حريق بمصنع صباغة في العاشر من رمضان

التحرير

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، على حريق شب بمصنع "حيدر تكس" للصباغة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب الحريق والدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه، للسيطرة على النيران.

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تم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق في 2 ماكينة تجهيز قماش، مما أسفر عن احتراقهما بالكامل وبعض العروق الخشبية المشونة بجوار سور المصنع دون حدوث إصابات.

وبسؤال مدير الإنتاج بالمصنع، أفاد بأن الحريق ناتج عن حدوث ماس كهربائي بالماكينتين، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحريق أو يشتبه في حدوثه جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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التحرير

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