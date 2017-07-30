غدا.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

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قال سيد عطا، المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إنه من المُقرر إعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق غدًا الإثنين، مشيرًا إلى أن موقع التنسيق أغلق باب تسجيل رغبات الطلاب للمرحلة الثانية مساء أمس السبت.

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وأكد عطا فى تصريحات صحفية اليوم، أن هذه أول مرة تجري فيها عملية التنسيق بهذه السرعة والدقة، لافتًا إلى أن موظفي مكتب التنسيق سيعكفون على فرز وتعديل رغبات طلاب المرحلة الثانية من التنسيق البالغ عددهم 153 ألف طالب، بعد إغلاق موقع التنسيق لتسجيل الرغبات مباشرة.