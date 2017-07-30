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الصناعات الغذائية: ارتفاع أسعار القمح والأرز عالميًا خلال يوليو الجاري

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الصناعات الغذائية: ارتفاع أسعار القمح والأرز عالميًا خلال يوليو الجاري الصناعات الغذائية: ارتفاع أسعار القمح والأرز عالميًا خلال يوليو الجاري

التحرير

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كشف تقرير صادر من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حول الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، عن ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور خلال شهر يوليو الجاري، بنسبة بلغت نحو 12.3% مقارنة بالعام الماضى 2016.

وأوضح التقرير، الذى حصلت "التحرير"، على نسخة منه، أن سعر طن الأرز غير المقشور سجل نحو 246.76 دولار خلال شهر يونيو الماضي، وارتفع ليسجل نحو 258.86 دولار خلال شهر يوليو.

وتوقع التقرير استمرار ارتفاع سعر طن الأرز غير المقشور خلال شهر سبتمبر المقبل ليصل إلى نحو 272.38 دولار.

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كما أوضح التقرير حدوث ارتفاع فى الأسعار العالمية للقمح خلال شهر يوليو الجاري، بنسبة بلغت نحو 15.8% مقارنة بالعام الماضى 2016.

وأشار التقرير إلى أن سعر طن القمح سجل نحو 168.03 دولار خلال شهر يونيو الماضي، وارتفع ليسجل نحو 192.87 دولار خلال يوليو الجارى.

وتوقع التقرير حدوث تراجع فى القمح خلال شهر سبتمبر المقبل، ليصل سعر الطن الى 180.52 دولار.

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التحرير

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