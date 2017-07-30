اليوم.. الحكومة تعلن اطلاق الاستراتيجية السكانية "المنضبطة"

كتب- أحمد جمعة:

تنظم وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، احتفالية اليوم القومي للسكان، ومن المقرر اطلاق فاعليات الأنشطة التنفيذية للاستراتيجية السكانية المنضبطة، بحضور وزراء الصحة والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والأوقاف، ومفتي الجمهورية، وممثلين عن شيخ الأزهر ، وبابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة، ورئيس المجلس القومي للسكان، إن المجلس أعد مشروعي قوانين تم رفعهم إلى مجلس النواب لمناقشتهم، يشمل المشروع الأول؛ إنفاذ عقوبة التسرب من التعليم بمعرفة المحافظ ومدير مديرية التعليم بالمحافظة للحد من التسرب من التعليم، وهذا له مردود إيجابي في الحد من الزواج المبكر وعمالة الأطفال، والثاني مشروع قانون لوزارة التضامن أن تتضمن مهمة الكلفين بالخدمة العامة التوعية بالمفاهيم السكانية "كانت في القرار القديم التوعية بتنظيم الأسرة، الآن التوعية بالمفاهيم السكانية والتي تشمل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والالتزام بالتعليم ومحو الأمية ومنع التسرب من التعليم والحد من العنف ضد الأطفال والمرأة والعنف الأسري".

وأضافت نائب وزير الصحة في تصريحات لمصراوي اليوم، أن المجلس رفع قرارين وزاريين إلى الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة بشأن الزيادة السكانية، الأول قرار وزاري يصدره وزير العدل بعقوبة المأذون الشرعي الذي يثبت ضده زواج القصر والأطفال قبل 18 عاما، والثاني بزيادة النقاط التموينية على بطاقة التموين لرب الأسرة الذي يحتفظ بطفلين فقط ويصل سنة لـ 45 سنة.