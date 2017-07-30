الجنايات تستكمل إعادة محاكمة مرسي و26 آخرين بـ"اقتحام السجون"

كتب – محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".

كانت محكمة النقض، قضت في نوفمبر الماضي، بقبول طعون مرسي و٢٦ من قيادات الإخوان، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم بقضية "اقتحام السجون"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.

وتضمن الطعن 27 متهما صادر ضدهم أحكام حضورية في 16 يونيو 2015، حيث قضت المحكمة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقا.

وعاقبت 21 متهما من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة خلال ثورة 25 يناير.

وتضمن الحكم 93 متهما هاربا من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، محكوما عليهم (غيابيا) بالإعدام شنقا، بالإضافة إلى 8 متهمين اخرين هاربين من تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس محكوم عليهم غيابيا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، جميعهم لم يشملهم الطعن على الحكم.