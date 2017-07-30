إخلاء سبيل 10 أجانب منتهية إقامتهم بالعاشر من رمضان

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة قسم أول العاشر من رمضان، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 10 من مواطني دولة بنجلادش؛ بضمان محل إقامتهم.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا، في وقت سابق، من العميد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات سرية عن تردد عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة على شقة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، ومن المحتمل تخطيطهم لعمليات إرهابية.

بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت القوات من مداهمة العقار المُشار إليه، وتبين أنه ملك المدعو "محمد.ع.الـ.ع" 55 عامًا، وأنه يقوم بتسكين عدد من الأجانب وحاملي الجنسيات المختلفة داخل إحدى الشقق دون تجديد إقامتهم أو تقديم ما يثبت دخولهم البلاد بطريقة شرعية.

وتبين أن هناك 10 أفراد يحملون جنسية دولة بنجلاديش، منتهية فترة إقامتهم. وأثناء محاولة القبض عليهم قفز اثنان منهم من شرفة المنزل، وهما: "محمد.ج.ب"، 30 عامًا، و"م.ط.ف" 27 عامًا.

كما جرى ضبط كل من "نجور.ع.خ" 27 عامًا، و"م.ف.خ" 38 عامً، و"محمد.آ.ر" 29 عامًا، و"علاء الدين.م.م" 34 عامًا، و"ريحان.خ" 28 عامًا، و"كمال الدين" 37 عامًا، و"سهيل.ر" 27 عامًا، "محمد.ح.ح" 34 عامًا.

7 تحرر عن ذلك المحضر رقم 2337 إداري أول العاشر لسنة 2017.