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السيطرة على حريق بمحول كهرباء بالشرقية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بمحول كهرباء بالشرقية

09:31 ص الأحد 30 يوليو 2017

السيطرة على حريق بمحول كهرباء بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، اليوم الأحد، على حريق نشب بمحول كهرباء بدائرة مركز الزقازيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمحول كهرباء بقرية "حسن صالح" التابعة لدائرة مركز الزقازيق.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بعلبة نهاية كابل دخول وحوالي مترين كابل جهد متوسط، دون حدوث إصابات، وجرى إصلاحه في حينه بمعرفة الفنيين بإدارة الكهرباء وإعادة التيار فور انقطاعه.

وبسؤال المهندس المسئول عن المحول، أشار إلى أن سبب الحريق قيام أحد الأطفال بالعبث بالسكينة الخاصة بالمحول، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحريق أو يشتبه في حدوثه جنائيًا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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