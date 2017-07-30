«المالية» تخفض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه

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أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الأحد، تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه من 16.5 جنيه لمدة شهر من أول أغسطس.

وأضاف "الجارحي" في تصرح له، أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء اتساقًا مع تحرك سعر العملة نزولا خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الدولار الجمركي يكون عند نحو 90% من سعر العملة في السوق، فيما يعد هذا هو أول تخفيض للدولار الجمركي بعد تثبيته لمدة 4 أشهر.

ويحدد الدولار الجمركي قيمة الرسوم، التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

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ويتراوح سعر العملة المصرية مقابل الدولار نحو 17.80 جنيه في معظم البنوك المصرية.

يذكر أن تحرير سعر الصرف في مصر نوفمبر الماضي أدى إلى قفزة غير معتادة في الأسعار.