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الدولار يستقر بالبنوك المصرية اليوم

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الدولار يستقر بالبنوك المصرية اليوم الدولار يستقر بالبنوك المصرية اليوم

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استقر متوسط بالبنك المركزي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند 17.93 جنيه للبيع، ونحو 17.83 جنيهًا للشراء. 

 تراجع سعر الدولار في بنك وسجل بنك الإتش أس بي وبنك أبو ظبي الإسلامي ليسجلا نحو 17.95 للبيع، و17.85 للشراء بإنخفاض نحو 4 قروش. 

وسجل الدولار ببنك نحو 17.92 جنيهًا للبيع، ونحو 17.82 جنيهًا للشراء، وفي بنك القاهرة سجل نحو 17.9 جنيهًا للبيع، و17.8 للشراء، وسجل الدولار ببنك البركة نحو 17.95 للبيع، و17.85 للشراء، بينما سجل الدولار في بنك الكويت الوطني "بيريوس" نحو 17.95 للبيع، ونحو 17.85 جنيه للشراء، والبنك الأهلي سجل نحو 17.9 للبيع و17.8 للشراء، وسجل الدولار ببنك الإسكندرية نحو 17.93 للبيع، و 17.83 للشراء.

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وعلى صعيد باقي العملات الأجنبية اليوم فقد سجل متوسط سعر اليورو وفقًا للبنك المركزي نحو 20.97 جنيهًا للبيع، ونحو 20.85 جنيهًا للشراء، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.57 جنيهًا للبيع، و23.43 جنيهًا للشراء، فيما سجل الفرنك السويسري نحو 18.66 جنيهًا للبيع، 18.55 جنيهًا للشراء، والـ100 ين ياباني سجل نحو 16.09 جنيهًا للبيع، ونحو 16.00 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل نحو 2.66 جنيه للبيع، و 2.64 جنيه للشراء. 

وبخصوص العملات العربية، فقد سجل متوسط سعر الريال السعودي وفقًا للبنك المركزي نحو 4.78 جنيه للبيع، و 4.75 جنيه للشراء، والدينار الكويتي سجل نحو 58.89 جنيهًا للبيع، ونحو 59.50 جنيهًا للشراء، والدرهم الإماراتي سجل نحو 4.88 جنيه للبيع، ونحو 4.64 جنيه للشراء.

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