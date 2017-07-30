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مدير أمن دمياط الجديد: احترام المواطن والحفاظ على الوطن منهجنا

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مصراوي Masrawy

مدير أمن دمياط الجديد: احترام المواطن والحفاظ على الوطن منهجنا

08:48 ص الأحد 30 يوليه 2017

مدير أمن دمياط الجديد: احترام المواطن والحفاظ على الوطن منهجنا

المدير

دمياط- محمد إبراهيم:

قال اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن دمياط، الذي تولى منصبه الجديد عقب الإعلان عن حركة تنقلات وزارة الداخلية، أمس السبت، إنه يأمل في أن يحقق الأمن والأمان في كافة ربوع المحافظة، والتعاون الجاد مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المواطنين واحترامهم، لافتًا إلى أنه يسعد للتواجد بين أهالي المحافظة.

وأضاف خيرت، في تصريح صحفي، صباح اليوم الأحد، أنه يعرف عن أهالي دمياط حب العمل والاجتهاد ورفض الجريمة والمعاملة الحسنة، مشددًا على أن الحفاظ على حقوق الإنسان ودعم أمنه هي سياسة الوزارة فضلا عن التضحية والعطاء من أجل رفعة الوطن.

وقرر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، تعيين اللواء إيهاب خيرت، مساعد الوزير لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، مديرا لأمن دمياط خلفا للواء نادر جنيدي، وعمل خيرت كذلك في قطاع مصلحة الأمن العام.

كما شملت حركة التنقلات الداخلية تعيين اللواء محمد أباظة في منصب حكمدار مديرية أمن دمياط، والعميد حازم راتب مديرا لمرور دمياط، واللواء سعيد شكري مديرا لمباحث دمياط، وجرى نقل العقيد خالد عمارة مفتش مرور دمياط، بناء على طلبه إلى مديرية أمن القاهرة.

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