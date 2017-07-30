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أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالسوق المحلي

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالسوق المحلي أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالسوق المحلي

التحرير

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شهدت الحديد والأسمنت اليوم السبت 30 يوليو استقرار ملحوظ في الأسعار، ولا زال حديد عز مستحوز على الأعلى سعرًا بالسوق بنحو 10900 جنيه للطن.

وسجل حديد المصريين نحو 10700 جنيه للطن، وبشاى نحو 10650 جنيهًا للطن، فيما سجل العتال وعطية والمراكبي نحو 10600 جنيه للطن، وعشرى والجيوشى ومصر ستيل نحو 10500 جنيه للطن.

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وتحركت أسعار الأسمنت قليلاً نحو الارتفاع، ليسجل أسمنت المسلح نحو 810 جنيهات للطن، والنصر 785 جنيهًا للطن، والتحرير نحو 780 جنيهًا للطن، والمهندس نحو 830 جنيهًا للطن، والفهد نحو 770 جنيهًا للطن.

وسجل أسمنت التعمير نحو 760 جنيهًا للطن، وأسيك 790 جنيهًا للطن، وحورس نحو 780 جنيهًا للطن، والنهضة والصخرة نحو 760 جنيهًا للطن، والسويس وطرة وحلوان نحو 770 جنيهًا للطن، والسويدي نحو 805 جنيهًا للطن.

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التحرير

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