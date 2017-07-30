في هذا اليوم| محمد السادس ملكا للمغرب.. ميلاد فريد شوقي.. وفاة عاطف سالم

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حمل هذا اليوم 30 يوليو، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة سواء على المستوى المحلي الداخلي أوعلى المستوى العالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد وأيضًا وفاة العديد من العظماء والمشاهير في كل المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء من أحداث في مثل هذا اليوم:

1952 - مجلس قيادة الثورة يلغي جميع الألقاب المدنية الرسمية

في مثل هذا اليوم 30 يوليو عام 1952، أصدر مجلس قيادة الثورة في مصر قرارًا يلغي فيه جميع الألقاب المدنية الرسمية والتي كان معترف بها قبل قيام ثورة 23 يوليو.

ودخلت الألقاب مصر بعد نجاح محمد علي باشا في ضمان استقلال مصر عن الدولة العثمانية، وحصول خلفائه على حق منح كبار رجال الدولة الألقاب التي كان ينعم بها السلطان العثماني على خلصائه، وأهم الألقاب هي "أفندي" ويحصل عليه من يصل في التعليم إلى الشهادة الثانوية أو يكمل تعليمه الجامعي، و"بك" ويحصل عليه كبار أفراد الطبقة الوسطى من كبار الموظفين في الدولة، أما أفراد النخبة الاجتماعية والسياسية فكانوا يحصلون على لقب باشا.

1999 - تنصيب ملك المغرب محمد السادس على العرش رسميًا

اعتلى الملك محمد السادس عرش المغرب يومَ الجمعة 9 ربيع الآخر سنة 1420 هـ / 23 يوليو 1999م، على إثر وفاة والده الملك الحسن الثاني طبقا للفصل 20 من الدستور، وتلقى في نفس اليوم، البيعة وذلك بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط.

وفي يومِ الجمعة 16 ربيع الآخر سنة 1420 هـ / 30 يوليو 1999م، أدى الملك محمد السادس رسميًا صلاة الجمعة، وألقى أول خطاب للعرش، وقد اعتمد هذا التاريخ رسميا للاحتفال بعيد العرش.

2013 - انتخاب ممنون حسين رئيسًا لباكستان خلفًا لآصف علي زرداري

في مثل هذا اليوم 30 يوليو عام 2013، انتخب نواب البرلمان الباكستاني مرشح حزب رابطة مسلمي باكستان، نواز الحاكم ممنون حسين رئيسًا للبلاد خلفًا لآصف علي زرداري.

شاهد أيضا

وواجه ممنون منافسة قوية من وجيه أحمد، مرشح حزب "باكستان تحريك انصاف" الذي يتزعمه نجم رياضة الكريكت السابق عمران خان، وقاطع حزب الشعب الباكستاني، وهو الحزب المعارض الرئيسي، عملية الانتخاب احتجاجًا على رفض طلبه تغيير موعد التصويت.

مواليد هذا اليوم

1511 - جورجو فازاري، رسام إيطالي.

1863 - هنري فورد، رجل صناعة أمريكي.

1818 - إيميلي برونتي، روائية وشاعرة إنجليزية.

1920 - فريد شوقي، ممثل مصري.

1947 - أرنولد شوارزنيجر، ممثل وسياسي أمريكي.

1948 - جان رينو، ممثل فرنسي.

1957 - نيري ألبرتو بومبيدو، لاعب ومدرب كرة قدم أرجنتيني.

1961 - لورنس فيشبورن، ممثل أمريكي.

1963 - ليزا كودرو، ممثلة أمريكية.

1964 - فيفيكا ا. فوكس، ممثلة أمريكية.

يورغن كلينسمان، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.

1969 - سايمون بيكر، ممثل أسترالي.

1971 - كريستين تايلور، ممثلة أمريكية.

1974 - هيلاري سوانك، ممثلة أمريكية.

1982 - جهاد الحسين، لاعب كرة قدم سوري.

1983 - نجوى الكبيسي، ممثلة بحرينية / قطرية.

1991 - المهرة، ممثلة بحرينية.

وفيات هذا اليوم

1898 - أوتو فون بسمارك، مستشار ألمانيا.

1912 - الإمبراطور ميجي، إمبراطور اليابان.

1973 - عارف العارف، صحفي ومؤلف ومؤرخ وسياسي، فلسطيني.

1984 - عوده المهنا، مغنية كويتية.

2000 - عبد الله بن علي الخليلي، شاعر عماني.

2002 - عاطف سالم، مخرج مصري.

2005 - جون قرنق، زعيم جنوب السودان.

2009 - مصطفى أبو علي، مخرج سينمائي فلسطيني.

2011 - حكمت أبو زيد، سياسية مصرية.

أعياد ومناسبات هذا اليوم

عيد الاستقلال في فانواتو.

عيد العرش وحفل الولاء والبيعة في المغرب.

اليوم الدولي للصداقة.