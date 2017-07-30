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جابر نصار يعلن بدء مشروع إنشاء فرع جامعة القاهرة الدولي

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مصراوي Masrawy

جابر نصار يعلن بدء مشروع إنشاء فرع جامعة القاهرة الدولي

07:53 ص الأحد 30 يوليو 2017

جابر نصار يعلن بدء مشروع إنشاء فرع جامعة القاهرة الدولي

كتب- محمد قاسم:

توقع جامعة القاهرة، عصر اليوم، عقد بناء المرحلة الأولي لمشروع إنشاء فرع الجامعة الدولي بمدينة 6 أكتوبر، مع شركة وادي النيل للمقاولات، تمهيدا لبدء العمل بالمشروع الذي تبلغ تكلفته المبدئية 129 مليون جنيه مصري.

وقال جابر نصار رئيس الجامعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المشروع يتم بالتمويل الذاتي من موارد جامعة القاهرة على مساحة 525 فدانا بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد أن الجامعة نجحت في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة واستصدار القرار الوزاري بتخطيط المشروع فضلا عن اتفاق الجامعة مع جامعات أجنبية للشراكة فيها.

وأشار إلى أن فكرة إنشاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة مثلت أملا لراود مجتمعها الأكاديمي منذ مدة طويلة، لما يمثله من معبر مهم للجامعة نحو العالمية.

وأضاف أن الجامعة تسعى من خلال ذلك الفرع إلى تقديم خدمة تعليمية للمصريين والأجانب بمعايير دولية وتكلفة في متناول اليد. 

ولفت نصار إلى أن الفكرة تفتح بابا واسعا لمفهوم جديد للسياحة التعليمية التي يمكن أن تعد مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي.

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