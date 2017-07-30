مصطفى جلال: وصفي بملك جمال العالم يغضبني.. وأنا رجل العالم (فيديو)

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قال مصطفى جلال، المصري الذي حصل على لقب "رجل العالم"، إن حصولي على هذا اللقب فخر لبلدي وأنا فخور بالإنجاز ده"، مستنكرًا من تداول عدد من المواقع الإخبارية بأنه حصل على ملك جمال العالم.

وأكد جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "ten" سعادته البالغة للفوز بهذا اللقب، موضحًا أنه بدأ عمله في الإمارات العربية المتحدة، ثم انتقل بعدها إلى الفلبين للعمل في مجال عرض الأزياء.

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واستكمل، "دي مش مسابقة ملك جمال العالم، دي مسابقة رجل العالم"، مشيرًا إلى أنه كان من المؤكد مشاركة 40 دولة، ولكن وصل فقط متسابقين من 28 دولة وهذا عدد كبير.

