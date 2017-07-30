أديب: فين الشباب اللي هينزلوا قدام السيسي في الانتخابات؟ (فيديو)

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفريق أحمد شفيق، ممنوع من دخول مصر، موضحًا أنه حال تمكنه من العودة إلى مصر سيعلن ترشحه من مطار القاهرة الدولي.

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، "فيه شائعات أنه ناول يترشح للانتخابات، وشفيق قال إنه لو رشح نفسه هيبقى موجود على أرض مصر، وهيعلن الكلام ده وهو في مطار القاهرة باعتبار أنه إنجاز من إنجازاته العظيمة".

وتابع، "باقي 9 شهور على انتخابات الرئاسة هترشحوا نفسكوا أمتى، حتى عبد الفتاح السيسي، اللي موجود لم يعلن رسميًا أنه هيرشح نفسه، شوفوا انتخابات الأمريكية المرشحين لفوا على كل القرى وقالوا البرنامج بتاعهم، زي دلوقتي السنة الجاية لازم يبقى عندنا رئيس جديد أو قديم".

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واستكمل:"حتى اللي بيقول أن السيسي قاعد فين الكلام ده لم يعلن حتى الآن، فين الهيئة العامة الوطنية للانتخابات مين هيدير الانتخابات القادمة؟، وفين الشباب اللي مرشح نفسه، مفيش حد فيكوا شايف في نفسه أنه عايز يعمل حاجة للبلد؟، في حد فيكم عنده فكرة وشيء مهم ورغبة في القيادة؟".