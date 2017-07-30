مدير أمن كفر الشيخ الجديد لـ"مصراوى": كرامة المواطن خط أحمر

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال اللواء أحمد الأنصاري، مدير أمن كفر الشيخ الجديد، اليوم الأحد، إنه سيعمل على ترتيب الأوضاع الأمنية بنطاق محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع قيادات المديرية، من خلال رؤية سيجرى وضعها تمهيدًا لتطبيقها على أرض الواقع، بهدف انتشار الأمن بالمحافظة، ودعم التواصل بين المواطن ورجل الشرطة.

وصرّح مدير أمن كفر الشيخ الجديد، لـ"مصراوى"، اليوم الأحد، أن "كرامة المواطن خط أحمر، وأرفض المساس بها من قبل رجل شرطة يعمل في نطاق مديرية أمن كفر الشيخ، لأن الشرطة من الشعب"، وأكمل "مكتبي مفتوح للجميع، وأرحب بأي مواطن لديه مظلمة، لحلها فورًا، وأدعو المواطنين للتعاون مع رجال الشرطة لرصد أي مخالفات أمنية".

وتابع اللواء الأنصاري، في تصريحه لمصراوي، أهم أولوياتي هو القضاء على بؤر الإجرام بالمحافظة، والعمل على إزالة التعديات المخالفة، في إطار تطبيق روح القانون، على الكبير قبل الصغير، استكمالًا لما قام به السابقون".

وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أجرى حركة تنقلات الوزارة، السبت، من بينها تولي اللواء أحمد عبد الحميد الأنصاري، نائب مدير أمن الدقهلية، مديرًا لأمن كفر الشيخ، خلفًا للواء سامح سعد على مسلم، مدير الأمن الحالي، والذى أحيل للتقاعد بعد فترة عمل دامت عامًا.