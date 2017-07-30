«جلسة تصوير» غيرت ملامحها وهذه وصيتها بعد الرحيل| مواقف رانيا فريد شوقي

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حالة من الجدل أُثيرت حول الفنانة رانيا فريد شوقي، بعد ظهورها خلال جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور محمود عاشور، في إطلاله جديدة وغريبة، حيث قامت بارتداء فستان أبيض، قصير وضيق، ووضعت "مكياج" بشكل ملفت للغاية غير الكثير من ملامحها.

وعلى عكس المتوقع، لم تنل الإطلالة الجديدة إعجاب الجمهور، الذي أكد بالإجماع على أنها كانت من قبل أفضل بكثير.

لم يكن هذا الموقف الوحيد الذي أثار الجدل حول رانيا فريد شوقي، وفيما يلي نرصد أهم تلك المواقف من خلال التقرير التالي..

جلسة تصوير تغير من ملامحها

لم تكن هذه الإطلالة هي الوحيدة التى غيرت من ملامحها، ولكنها خضعت من فترة لجلسة تصوير مع المصور الفني محمود عاشور، ولكن المبالغة في "الفوتوشوب" غيرت من شكلها بشكل كبير وظهرت ملامحها مختلفة جدًا، وكأنها ليست هي، وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها رانيا للفوتوشوب، فكانت هناك جلسة تصوير قديمة ظهرت من خلالها بوزن أقل.

حذف صور بناتها بعد نشرها

فاجأت الجمهور بحذف صورة بعد دقائق من نشرها تجمعها بابنتيها "فريدة وملك"، لأول مرة في طفولتهما وفي شبابهما، وهو ما أثار تعجب جمهورها وتسائلوا عن السبب.

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وصيتها قبل موتها

كتبت رانيا فريد شوقي، وصيتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت فيها: "لتاني مرة اكتب وصيتي، لما أموت مش عايزة عزاء، العزاء بقي زي النادي لقاء الأصدقاء رغي وضحك وصوت عالي، وخصوصًا ناحية الستات مابيبطلوش كلام يارب ارحمنا برحمتك".

زواجها من مصطفى فهمي

بعد زواج استمر 6 سنوات، من الفنان مصطفي فهمي، تخلله العديد من الأزمات، انفصلا الثنائي الأشهر في الوسط الفني.

وتبادلت العديد من التصريحات من الطرفين، حيث كشف "فهمي" عن أسباب انفصاله خلال أحد الحورات الصحفية قائلًا: "الشخص الذي لا يخاف عليَّ كما أخاف عليه، ولا يجعلني أولوية بحياته كما أجعله أولوية بحياتي، ولا يحاول إسعادي كما أحاول إسعاده، يكون شخصاً (لا ألزمه ولا يلزمني)"، بينما وصفت رانيا فريد شوقي، إرتباطها بفهمي بالفترة الأغمق في حياتها.