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ميدو: خطأ متعمد من إدارة الزمالك أجبرني على الاعتزال (فيديو)

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ميدو: خطأ متعمد من إدارة الزمالك أجبرني على الاعتزال (فيديو) ميدو: خطأ متعمد من إدارة الزمالك أجبرني على الاعتزال (فيديو)

التحرير

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن حب نجوم  لناديهم عطلهم بعض الأوقات عن خطوات مهمة في مشوارهم الكروي، ولم يلقوا المعاملة التي يستحقونها.

وكشف «ميدو»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أنه حينما كان لاعبًا في صفوف أياكس امستردام موسم 2010-2011، تلقى عرضًا جديدًا من النادي الهولندي، لكنه فضل العودة للزمالك بعد مطالبة حسام حسن، المدير الفني للفريق الأبيض حينها، حبًا في النادي الذي تربى فيه.

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وتابع، مسؤولو الزمالك أخطأوا بشكل متعمد في إجراءات قيدي للتهرب من دفع مستحقاتي المقدرة بـ10 ملايين جنيه في الموسم، مؤكدًا أن ذلك كان أحد الأسباب الرئيسية في اعتزاله بسبب ابتعاده عن الكرة لمدة 6 أشهر.

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التحرير

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