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برشلونة يفوز على ريال مدريد في كلاسيكو الأرض الودي

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برشلونة يفوز على ريال مدريد في كلاسيكو الأرض الودي برشلونة يفوز على ريال مدريد في كلاسيكو الأرض الودي

التحرير

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تفوق برشلونة الإسبانى على غريمه التقليدى ريال مدريد فى كلاسيكو الأرض الودى، بنتيجة 3-2، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الأبطال الدولية الودية، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامى الأمريكية.

 

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برشلونة بدأ اللقاء بضغط هجومى عنيف ومع ارتباك دفاع ريال مدريد أسفر هذا الضغط عن هدف مبكر فى الدقيقة 2 عن طريق ليونيل ميسى الذى توغل وسدد كرة على مرمى الحارس كيلور نافاس لترتطم بالمدافع رافييل فاران وتسكن شباك الملكى، وواصل البارسا ضغطه على دفاعات الملكى ليعزز إيفان راكتيتش تقدم فريقه وهيمنته مبكراً فى الدقيقة 6 بالهدف الثانى من تسديدة  صاروخية.

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التحرير

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