آخرهم «أكتبلك تعهد».. قصص 7 أغاني لا يعرف الجمهور أصحابها الأصليين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

قد تتسبب أغنية ناجحة في صناعة نجومية مطرب حديث العهد بالوسط الفني، وقد ترتقي أغنية أخرى بنجومية فنان لم ينجح في وضع بصمة حقيقية لدى الجمهور، وقد تحول أغنية ثالثة صاحبها إلى أسطورة في عالم الطرب، يظل اسمه يتردد على مسامع الناس حتى بعد رحيله بعشرات السنين، يدندن الجمهور كلمات أغنيته ويترحمون عليه، لكن هل ندم مطربون على أغاني رفضوها فصنعت نجومية آخرين؟.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 7 أغاني لم تكن من نصيب أصحابها الحقيقيين، وذهبت إلى آخرين فزادتهم نجومية وتوهجًا.



اكتبلك تعهد

خلال حوار تلفزيوني لها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "كل يوم جمعة"، أوضحت المطربة المغربية سميرة سعيد، أن أغنية "أكتبلك تعهد"، التي غنتها المطربة المصرية "أنغام"، كانت قد عُرضت عليها منذ عامين، وطلبت من أحد الملحنين أن يؤلف جملًا لحنية خاصة بها.

وأوضح كاتب كلمات الأغنية، الشاعر بهاء الدين إمام محمد، عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، أن هذا اللحن لم ينل إعجابه لأنه لم يتوازن مع الكلمات، فعرض الأغنية على أنغام وفي خلال أيام تم تلحينها وغنائها ونجحت بشكل كبير، وهو الأمر الذي أغضب المطربة المغربية.

لو على قلبي

قال المطرب والشاعر نادر نور، في لقاء تليفزيوني سابق له، إن عددًا كبيرًا من كبار فناني مصر والوطن العربي رفضوا أغنية "لو على قلبي"، على مدار أربع سنوات، لدرجة أنه فقد الأمل أن يعجب بكلماتها أحد، وأطلق عليها "المنحوسة"؛ إلا أن الفنان اللبناني فضل شاكر اختارها، وحققت نجاحًا كبيرًا، وأصبحت واحدة من أهم أغنياته.

حبك هادي

صرحت الفنانة التونسية "لطيفة" خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنها قامت بغناء أغنية "حبك هادي"، من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار كمال الطويل، بعد أن كان من المقرر أن يغنيها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، قبل عشرين عامًا.

شاهد أيضا 5 فنانين لم يخجلوا من مهن آبائهم.. أحدهم: «مفيش شغل يتقال عليه عيب» حكايات 7 فنانين مع ثورة يوليو.. أحدهم بكى وأخرى رحلت من مصر 7 فنانين أهانوا الشعب السوري.. أحدهم رفض الاعتذار وأخرى: مشاركينا أرضنا 8 فنانين اعترفوا بمرضهم النفسي.. أحدهم بسبب «التاتو» وأخرى لانفصال والديها 6 فنانين رفضوا الاعتراف بثورة 30 يونيو.. أحدهم: «مسحت 25 يناير بأستيكة»

اتفضل قولها

خلال استضافته ببرنامج "أبلة فاهيتا"، أوضح أمير الغناء العربي، المطرب هاني شاكر، أنه أهدى أغنية "اتفضل قولها" للفنانة نادية مصطفى، وذلك بعد أن سمع كلماتها عند الملحن محمد ضياء، وشعر أنها مناسبة لها وتلائم صوتها.

كده برضه يا قمر

ما فعله هاني شاكر مع نادية مصطفى لم يكن إلا جزءًا مما فعلته معه الفنانة الكبيرة شادية، حينما لجأ لها باحثًا عن أغنية يقدّمها لجمهوره في أول حفل كبير له، وكانت في ذلك الوقت أغنية "كده برصه يا قمر" معروضة عليها بالفعل، وطلبت من الملحن خالد الأمير منحها لشاكر وحققت نجاحًا كبيرًا.

الربيع

لم تكن أغنية "الربيع" سوى حلم لطالما تمنى الشاعر مأمون الشناوي تحقيقه، وهو أن تغنيها كوكب الشرق أم كلثوم، التي فور أن طلبته ذهب إليها مسرعًا، وكعادتها طالبت بتعديل بعض الكلمات والمقاطع، وهنا كانت أم كلثوم قد دخلت حقل ألغام شديدة الانفجار عند مأمون الشناوي، الذي كان لا يتقبل أي اقتراح بتعديل أغانيه، ليرفض الشناوي التعديل فترفض "الست" الغناء، ويتحول "ربيع" أم كلثوم إلى خريف لمأمون الشناوي، الذي خرج من منزلها هائمًا على وجهه، وبالصدفة قابل فريد الأطرش، وما إن رآه حزينًا وعرف السبب طلب منه المجيء معه للمنزل، وسمع الأغنية منه، وقرر أن يغنيها، ليخرج حفل عيد الربيع عام 1949 بأغنية فريد الأطرش الخالدة من كلمات مأمون الشناوي.

أوقاتي بتحلو

كانت أغنية "أوقاتي بتحلو" التي كتبها عبد الوهاب محمد، ولحنها سيد مكاوي، من نصيب كوكب الشرق أم كلثوم، لكن وفاتها حالت دون ذلك، وذهبت الأغنية إلى المطربة الجزائرية وردة، لأنها كانت الوحيدة القادرة على غناء مثل تلك الألحان الصعبة.