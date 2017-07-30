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ميدو عن منعه من دخول الزمالك: أنا أول واحد عايز مرتضى ينجح (فيديو)

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ميدو عن منعه من دخول الزمالك: أنا أول واحد عايز مرتضى ينجح (فيديو) ميدو عن منعه من دخول الزمالك: أنا أول واحد عايز مرتضى ينجح (فيديو)

التحرير

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علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، على قرار مجلس إدارة نادي ، برئاسة ، بمنعه من دخول النادي، قائلًا: «لازم تفهم إننا لازم نقول رأينا بما يرضي الله، وده مش معناه إننا بنهاجم الإدارة، إحنا أول ناس عايزينك تنجح، ومش مستنيين حاجة».

وأضاف «ميدو»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، «مرتضى منصور راجل طيب، وعارف إني بحبه، لكنه بيجمع أفكار جوة دماغه ويفتكر إننا عايزين نهاجمه في الاستوديو، مفيش بني آدم عاقل يشوف اللي بيحصل في الزمالك الفترة الأخيرة وما يتكلمش، عشان فيه أخطاء كتيرة بتحصل».

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وتابع مهاجم الوطني السابق، «صعبان علينا إن مجلس إدارة الزمالك بيعمل حاجات حلوة كتيرة بعدين يحط عليها شوية تراب، لو فكر كويس هيعرف إننا خايفين على النادي ومالناس مصلحة تانية».

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التحرير

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